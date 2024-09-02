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Trabzon'da dron arama çalışması sırasında mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde manzarayı havadan görüntülemeye çalışırken ormana düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TRABZON'un Maçka ilçesinde manzarayı havadan görüntülemeye çalışırken ormana düşen dronu ararken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Altındere Mahallesi'nde manzarayı havadan görüntülemek isteyen N.M. ile oğlu O.K.M.'nin uçurdukları dron, ormana düştü. Dronu bulmak için ormana giren baba-oğlu, kayalıklarda mahsur kaldı. İhbarla harekete geçen itfaiye ekipleri, bölgeye intikal ederek kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, kayalıklardaki baba ve oğluna itfaiye merdiveniyle ulaştı. Ekipler, N.M. ve O.K.M'yi güvenli şekilde bulundukları yerden kurtardı. Baba, oğlu ve yakınları, kendilerine ulaşarak yardım eden itfaiye personeline teşekkür etti.

HABER: Selçuk BAŞAR, KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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