Trabzon'da drift yapan ve yolları kapatan kişilere ceza

Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde drift yapan ve yolları kapatarak kutlama yapan kişiler, jandarma engeline takıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda kuralları ihlal eden sürücüler tespit edildi. Gürültü yapmak ve kişilerin huzurunu bozmaktan dolayı idari para cezası uygulanan sürücülerin araçları 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde drift yapan ve yolları kapatarak kutlama yapan kişiler, jandarma engeline takıldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriyeler esnasında kent genelinde drift yapan ve yolları kapatarak kutlama yapan kişilere ait görüntüler tek tek incelenerek, kuralları ihlal eden kişiler tespit edildi. Siber jandarma ekiplerince sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmalarda Temmuz ayında Ortahisar ilçesi Aktoprak Mahallesi ve Akoluk Mahallesi'nde drift yapan, Yalıncak Mahallesi'nde Trabzon-Rize yolunu keserek düğün kutlaması yapan ve Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde drift yapan sürücüler yakalanırken, trafik jandarma ekiplerince ise Ortahisar'ın Yalıncak ve Pelitli mahallelerinde abart egzoz kullanarak gürültü yapan sürücüler tespit edildi.

Tespit edilen sürücüler hakkında gürültü yapmak ve kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan idari para cezası uygulanırken, araçlar 2 ay süreyle trafikten men edildi. Ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konulan sürücüler hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. - TRABZON