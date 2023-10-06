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Trabzon'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi

Trabzon'da Beşirli Mahallesi'nde drift yapan bir sürücüye 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, standart dışı egzoz bulunduran 5 araç trafikten men edildi.