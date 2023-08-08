Trabzon'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde, bir sürücünün drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.