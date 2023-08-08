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Trabzon'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde, bir sürücünün drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "drift" yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, bir sürücünün ilçede drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Ekiplerce, sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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