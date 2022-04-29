Trabzon'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi Tunceli'de yakalandı - Haberler

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Trabzon'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi Tunceli'de yakalandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Trabzon'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi Tunceli'de yakalandı

Trabzon'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Tunceli'de gözaltına alındı.

TUNCELİ (AA) - Trabzon'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Tunceli'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Trabzon'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 2 kişinin, Tunceli'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurdukları şüpheli bir araçta arama yapan ekipler, 3 altın bilezik, hasır bilezik, 3 altın, 8 gramlık altın kartı, 14 gram altın, çeyrek altın, kolye, bileklik, 1000 dolar ve 9600 lira para ele geçirdi.

Araçtaki S.G ve R.B, Trabzon'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tunceli, Trabzon, Güncel, Haberler

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