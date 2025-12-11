Trabzon'da bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Trabzon'da bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Ortahisar ilçesinde ikamet eden mağduru telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini belirten şüpheli, vatandaştan soruşturmanın yürütülmesine katkı sağlaması için verdiği banka hesabına para yatırmasını talep etti.

Hesaba 210 bin lira yatırdıktan sonra dolandırıldığının farkına varan kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.