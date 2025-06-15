Trabzon'da Doğa Yürüyüşü Yapan Grup Sisin Ardında Kayboldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir grup, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybederek 112 Acil Çağrı Merkezine yardım talebinde bulundu. Grubun bulunduğu yere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, sis nedeniyle yollarını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ???????Mahallesi'nin kırsal kesimine doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.
Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel