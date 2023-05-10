Trabzon'da DKİB tarafından e-ihracat eğitimleri verilmeye başlandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) üreticilere e-ihracat eğitimi veriyor.

DKİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, e-ticaret ve e-ihracata yönelmek isteyen genç girişimciler için hazırlanan 3 haftalık program kapsamında katılımcıların e-ticaretin tüm aşamaları hakkında bilgilendirileceği bildirildi.

DKİB Genel Sekreteri İdris Çevik, eğitimlerini tamamlayıp e-ihracat için yeterli yetkinliğe sahip olacak firmaları, e-ihracata yönelik devlet desteklerinden yararlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Çevik, e-ihracat yapacak firmaların DKİB'e başvurarak, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine katılım giderlerinin yüzde 50+20 düzeyinde destekleneceğini, e-pazaryerleri platformlarında yapılacak harcamaların yüzde 50'sine kadar desteklenebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereklerine uygun tüm firmaların bu sürece uyum sağlayarak her geçen gün hızla büyüyen ve firmalara oturdukları yerden dünyanın tüm ülkelerine satış yapma, tüm tüketicilere ürün sunma imkanı sunan e-ihracata yönelmeleri gerekiyor. Firmalara altyapılarını hızlı bir şekilde uyarlayarak, e-ihracat pastasından pay almaya gayret etmelerini öneriyoruz. e-ihracatın muhatap kurumu olarak bölgedeki firmaların bu sektöre yönelmesi ve e-ihracat desteklerinden faydalanmaları konusunda her türlü desteği almak için tüm girişimcileri birliğimize bekliyoruz."