Trabzon'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Trabzon'da başladı.

Papara Park'taki Fuar Alanı'nda "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi görüyor.

Tanıtım günlerinde bakanlıkların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı (AA), TRT, Karadeniz Teknik, Trabzon ve Avrasya üniversitelerinin de aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlar bulunuyor.

Fuarda görevliler, gençlere kariyer planlaması, girişimcilik ve devlet destekleri hakkında bilgi veriyor.

Tanıtım günlerinde yer alan AA standı da katılımcılar tarafından ilgi görüyor. Ziyaretçiler, AA yayınlarını inceleyip kariyer konusunda bilgi alabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, AA muhabirine, fuarın gençlerle devlet arasındaki etkileşimi artırmak ve aralarında bir gönül bağı kurmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ersoy, bu etkinliklerle gençlerin kurumları daha iyi tanıyıp devlet imkanlarından yararlanabildiklerini belirterek, "Her etkinlikte gençlerimiz yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri tarafından burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları ve uluslararası alandaki proje destekleri gibi konular hakkında bilgilendirilmektedir." diye konuştu.

Fuardaki etkinliklere de değinen Ersoy, "Aynı zamanda gençlerimizin rahatlamalarını ve eğlenmelerini sağlayacak birçok keyifli sosyal ve kültürel aktivitenin yanında, başarılı projelerinin de tanıtıldığı bu fuarlarda gençlerimiz geleceklerini kurgularken, kariyerlerini planlarken, devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgilendirilmiş olmaktadır." dedi.

Ersoy, söz konusu fuarın ilk kez 2021'de Ankara'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Trabzon'da 15-16 Mayıs tarihlerinde devam eden etkinliğimizin 29'uncusu düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara özellikle gençlerimiz büyük ilgi göstermiş ve yaklaşık 2 milyon kişi katılım sağlamıştır." ifadesini kullandı.