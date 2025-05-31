Trabzon'da Dereye Düşen Çocuğun Cesedi Bulundu

1) TRABZON'DA DEREDE KAYBOLAN FAİSAL'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9), arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Suudi Arabistan'dan tatil için ailesiyle kentin ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta gezinti sırasında Haldizen Deresi'ne düştü. Debisi yüksek derede çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba Abdülgani Ramzi Alshaikh de dereye atladı. Çocuğunu kurtaramayıp telefon sinyalinin çekmediği bölgeden koşarak yola çıkan baba Alshaikh, bu sırada rastladığı Uzungöl esnafından yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. 100 kişilik ekip, bugün de devam eden çalışmalarda derede dalışlar yaptı, dere yatağında ve taşlar arasında kepçelerle ve demir çubuklarla kontroller yapıldı.

2,2 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

AFAD ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, bugün öğle saatlerinde suya düştüğü noktanın 2,2 kilometre altında dere içinde sıkıştığı taş arasında Faisal Ramzi Alshaikh'un cansız bedenine ulaşıldı. İş makinesiyle kaldırılan taşın arasından dalgıç ekiplerinin çıkardığı Faisal Ramzi Alshaikh'un cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

-Arşiv görüntülerle

Haber: Selçuk BAŞAR/ ÇAYKARA, (Trabzon),

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2) GAZİANTEP'TE BOĞULMUŞ HALDE BULUNAN ASİYE'Yİ ANNESİ ÖLDÜRMÜŞ

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Asiye Baytap'ı (25) annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı.

Olay, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tülay S., evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Asiye Baytap'ın çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.