Trabzon'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

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Trabzon'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Arsin ilçe merkezinde arkadaşlarıyla sahile gelen B.T. (14) denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevredeki balıkçılar ve arkadaşları tarafından denizden çıkarılarak kıyıya alınan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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