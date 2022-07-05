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Trabzon'da denizde kaybolan genç aranıyor

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon'da denizde kaybolan genç aranıyor

Trabzon'un Of ilçesinde, önceki gün denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde, önceki gün denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi sahilinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'nin bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Afad koordinasyonundaki çalışmalara, Türk Kızılay, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, su altı arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşundan görevliler eşlik ediyor.

Çevre illerden ekiplerin de katıldığı çalışmalar, yaklaşık 110 personelle yürütülüyor.

Helikopter ve dron desteği sağlanan ekipler, kıyı kenar araması ile su altı taraması gerçekleştiriyor.

UMKE ekipleri ve ambulans da bölgede hazır bekletiliyor.

Suda kaybolan İsmail Mete'nin ailesi ve yakınlarının Of Belediyesince olay yerinde kurulan çadırdaki bekleyişleri sürüyor.

Of ilçesinde 3 Temmuz Pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

İsmail Mete Trabzon AFAD su Güncel Haberler

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