Trabzon'da Denizde Güvenlik için Tatbikat

TRABZON'da yaz aylarında artan, çeken akıntı ve boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri denizde tatbikat gerçekleştirdi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tatbikatta, Karadeniz'de sıkça görülen 'rip akıntısı'na dikkat çekerek, "Deniz çok güzel bir nimet ama denize girerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Karadeniz'de 'rip akıntısı' dediğimiz bir akıntısı var. Bu akıntının özel bir zamanı yok; her zaman herkesi başına gelebilir" dedi.

Kentte, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine, çeken akıntı ve boğulma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Ganita Sahili'nde gerçekleşen etkinliğe; Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlik kapsamında; Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz altında kullandığı araçlar sergilendi. Öğrencilere boğulma olaylarında alınması gereken önlemler, slayt sunumu ve görseller eşliğinde anlatıldı. Ardından ekipler, olası boğulma vakasını tatbikatla canlandırıp öğrencilere müdahale sürecini uygulamalı gösterdi. Ekiplerinin denizde gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı ilgiyle izlendi.

'PANİK YAPMAZSAK CİDDİ TEDBİR ALMIŞ OLUYORUZ'

Vali Aziz Yıldırım, Karadeniz'de sıkça görülen 'rip akıntısı'na dikkat çekerek, "Deniz çok güzel bir nimet ama denize girerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Karadeniz'de 'rip akıntısı' dediğimiz bir akıntı var. Bu akıntının özel bir zamanı yok; her zaman herkesin başına gelebilir. 'Rip akıntısı'na maruz kaldığımızda neler yapabileceğimizi öğrenmemiz lazım. Buradaki gençlerimizle farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Herkesin neler yapabileceğini öğrenmesi gerek. Nefesi tutmak, sırt üstü yatmak gibi tedbirleri arkadaşlarımız anlattı. Panik yapmamamız gerekiyor. Panik yapmazsak ciddi bir tedbir almış oluyoruz. Karadeniz'de 'çeken akım'larla da karşılaşıyoruz. Akıntının sağ ve soluna doğru yüzerek akıntıdan kurtulabiliriz. Arkadaşlarımız toplu alanlarda bu tedbirleri anlatıyor. Havalar ısındı. Plajlar dolacak. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruzö diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,