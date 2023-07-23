Trabzon'da Denizde Cansız Bir Beden Bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle sahilinde denizde hareketsiz bir kişi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, yabancı uyruklu birine ait olabileceği düşünülüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Yenimahalle sahilinde, gece saatlerinde, denizde hareketsiz bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin, yabancı uyruklu birine ait olabileceği belirtildi.