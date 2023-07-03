Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni

Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı ve dua etti.