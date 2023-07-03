Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni
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Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı ve dua etti.
Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören kapsamında Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Botu ile Trabzon Liman İşletmeciliğinin önünden gemiyle denize açılan Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.
Vali Ustaoğlu'nun, günün anısına geminin şeref defterini imzalamasının ardından şehitler anısına dua edildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel