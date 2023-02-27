Trabzon'da deniz kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İlçenin Yeniay mevkisinden Trabzon istikametine seyir halindeki Metin K'nin (27) kullandığı 61 SE 756 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesiminde deniz kenarındaki kayalıklara yuvarlandı.
Yaralanan Metin K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel