Trabzon'da dengesini kaybederek denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

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Trabzon'da dengesini kaybederek denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da dengesini kaybederek denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, kurtarıldı.

100. Yıl Balıkçı Barınakları bölgesinde deniz kenarında kayalar üzerinde yürüyen C.A. (21) dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizde bir süre mücadele eden genç kız vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan C.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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