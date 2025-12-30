Trabzon'da 'Denetimli Serbestlik Sisteminin Hukuki ve Uygulamalı Boyutu' konferansı yapıldı

Trabzon'da, "Denetimli Serbestlik Sisteminin Hukuki ve Uygulamalı Boyutu" konferansı organize edildi.

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen konferansa, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, konuşmacı olarak katıldı.

Semiz, POMEM öğrencilerine denetimli serbestlik sisteminin tanıtımı, kolluk birimlerince uygulanışı, şüpheli sanık ve hükümlünün toplum içinde denetim ve takibi ile denetimli serbestlik sisteminin hukuki ve uygulama boyutu hakkında bilgi aktardı.

Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM Müdürü İsmail Akıntürk, konferansın ardından Semiz'e teşekkür belgesi verdi.