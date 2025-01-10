Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Trump, suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Trabzon'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Trabzon'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında eğitim ve rehabilitasyon projelerini kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Esra Bihter Can ve Uzman Öğretmen İmdat Yavaş katıldı.

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ve eski hükümlülere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele programlarından sosyal ve kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede projelerin hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokolü, Çelik ve Çuvalcı arasında imzalandı.

Trabzon Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda organize edilen törene ise Çelik, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal ve Prof. Dr. Hüseyin Serencam, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Töman ile Üversitenin Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Öğretim Üyesi Fatma Dilek Şeker katıldı.

Denetimli serbestlik uygulamaları çerçevesinde sosyal ve akademik katkı sağlanmasını destekleyen iş birliği protokolünü, Çelik ve Aşıkkutlu imzaladı.

Açıklamada, Çelik'in şu ifadelerine yer verildi:

"Hem hükümlülerin eğitimleri ve topluma kazandırılmaları hem de onlarla muhatap olan personelin psikolojik destek alması bizim için önemli. Cezaevindeki çalışma koşulları zor. Adalet sisteminin en zor kısmı cezaevidir, görünmeyen birçok zorluğu vardır. Normalde hiç görünmezler ama bir olay yaşandığında hemen gündeme gelirler. Yaptıkları görev görünmez ama ihmal söz konusu olursa her şey çok ciddi şekilde görülür. Adalet sisteminin bu aşamasına özellikle eğitim camiasının müdahalesine ihtiyacımız var."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
img

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
img

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
img

İmralı heyeti Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

Yeni Yol, Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.