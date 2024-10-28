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Trabzon'da "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da
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Trabzon'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Ortahisar Belediyesi önünden başlayan ve Milli Mücadele döneminin anlatıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir kent olduğunu söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise birliği ve bütünlüğü sonsuza kadar muhafaza edeceklerini belirterek, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağını kaydetti.

Tören, 10. Yıl Marşı ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okumasının ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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