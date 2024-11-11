Trabzon'da Çölyak Hastalarına Ücretsiz Gıda Desteği

Trabzon'da çölyak hastaları, 11 farklı gıdanın yer aldığı paketin tanımlandığı karttan ücretsiz yararlanabilecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından hazırlanan gıda paketinde glütensiz makarna, kurabiye, şehriye, fındık ezmesi, nişasta, kakao, un ve kremşanti gibi malzemeler ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına ücretsiz temin edilecek.

Sosyoekonomik değerlendirme sonucunda ihtiyaçlı olduğu tespit edilen, Ortahisar ilçesinde ikamet eden çölyak hastaları bu destekten yararlanabilecek.

İhtiyaç sahibi çölyak hastaları, Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kimlik bilgisi, ikametgah belgesi, çölyak hastası olduğunu ifade eden sağlık raporu ile başvuru yapabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, son yıllarda giderek önemli bir sağlık sorunu haline gelen çölyak hastalığıyla mücadele kapsamında ekonomik imkanları yetersiz vatandaşlara yönelik glütensiz gıda paketi desteği başlattıklarını belitti.

Kaya, "Hayat glütensiz de güzel" sloganıyla yola çıktıklarına işaret ederek, "Çölyak hastalığının tek tedavisi, ömür boyu buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glutenden uzak beslenmektir. Biz bunu sağlıyoruz. Yardım için gereken şartları taşıyan vatandaşlarımız, bu hizmetten yararlanabilmek için Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Toktamış Han Bahadır da çölyak hastalarının, belediye tarafından tespit edilen marketlerden kartta tanımlanan gıda paketlerini ücretsiz alabileceklerini kaydetti.