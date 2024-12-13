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Trabzon'da çöken inşaatın enkazında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Trabzon'da çöken inşaatın enkazında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
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Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisinde dün akşam saatlerinde çöken inşaatın enkazında yaşamını yitiren 52 yaşındaki Ali Dokuzparmak için Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'ndeki Şehittepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Dokuzparmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

İki çocuk babası Dokuzparmak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Dokuzparmak'ın hayatını kaybettiği olayda yaralanan 3 işçi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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