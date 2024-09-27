Trabzon'da Coğrafi Çevreye Uyum ve Tarih Tabloları Söyleşisi Gerçekleştirildi
Of Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, Trabzon Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu 'Coğrafi Çevreye Uyum', Öğretim Görevlisi Şuayip Şeyihoğlu ise 'Trabzon Tarihi Tabloları' konularında sunum yaptı.
Trabzon'un Of ilçesinde "Coğrafi Çevreye Uyum" ve "Trabzon Tarihi Tabloları" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Programı 2024 çağrısıyla Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Trabzon FeTeMM Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında Of Fen Lisesi'nde söyleşi organize edildi.
Söyleşide, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu "Coğrafi Çevreye Uyum", Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şuayip Şeyihoğlu ise "Trabzon Tarihi Tabloları" konulu sunum yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun da katıldığı söyleşi, konuşmacıların öğrencilerin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.