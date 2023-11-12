Trabzon'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü

Trabzon'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek amacıyla, "Büyük Adımlar Çocuk Yürüyüşü" düzenledi.

Aileleri eşliğinde bir grup çocuk, YediHilal Derneğinin organizasyonuyla İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Yüzlerini Filistin bayrağının renklerine boyayan çocuklar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra balon ve pankartlarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okuyan çocuklar, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Çocuklar daha sonra, yüz boyama ve el baskısı etkinliği gerçekleştirdi.

Programa, Trabzon Sivil İnisiyatifinin bazı üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.