Trabzon'da çocuk yorgun mermi isabetiyle ağır yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evlerinin bahçesinde oynarken yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ateş eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.