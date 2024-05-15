Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi Açıldı

Trabzon'da, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme (UCİM) ofisi açıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kadınla Başlar Derneği ile ortaklaşa hareket edecek UCİM, çocuk istismarını engellemek için eğitici kadroları ve avukatlarıyla birlikte faaliyet gösterecek.

Bünyesinde bulunan gönüllüler, çocuk ruh sağlığı uzmanları ve hukukçular ile ihmal edilen ve istismara uğrayan çocuk ve ailelere yardımcı olacak ofisin açılışında konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, inanç olmadan mücadelenin de olmayacağını söyledi.

Özkan, Trabzon şubesinin kurulmasında il temsilcisi Ahsen Aydın'ın büyük emekleri olduğunu ifade ederek, "Giresun'da konferansta denk geldiğimiz Ahsen hanım ile konuştuğumda 'Trabzon'u kuralım' dedik. İnsan toparlayıcı ve kucaklayıcı bir karakter olunca işler çok kolaylaşıyor. Trabzon ofisimizi bugün hayata geçirdik böylece. Kadının gücü git gide yükseliyor ve erkek kardeşlerimiz de bu mücadelemizde bize destek oluyor." dedi.

Çocukların kendilerini bir araya getirdiğinin altını çizen Özkan, şöyle devam etti:

"İstismarcılar sadece erkekler değil faillerin kadınlar da olabileceğini bilin. Maalesef kendi çıkarları için susanların da olduğunu unutmayın. Bizler burada cesareti örgütlemeye çalışıyoruz. Fiziksel cesaret herkesin gösterebileceği bir şey ama ahlaki cesaret toplumları değiştirecek, onlara yön verecek çok kıymetli bir alan. Ülkenin her yerinde mücadele ediyoruz. Bazı çocuklarımız davaları sonrası çok örseleniyorlar."

Suça sürüklenen çocukların rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "Bizim büyük resmi görmemiz lazım. Ülkemizde 25 milyon çocuk var, bugün hayatta olmayan kaybettiğimiz çocuklar için her yerdeki mücadele edecek cesur insanları bulup mücadele etmeliyiz. Çok çabalayacağız, mücadelemiz çetin olacak. Bugün burslu okuttuğumuz yüzlerce çocuk varsa demek ki umut da var." şeklinde konuştu.

İl Temsilcisi Ahsen Aydın ise istismarı önlemenin büyük bir mücadele ve ekip işi olduğunu aktararak, "Herkesin elini taşın altına koymasıyla ancak yol alabiliriz. Yönetim kurulunda olduğum Kadınla Başlar Derneği hiç tereddüt etmeden bize kucak açtı. Kadın ve çocuk benim kırmızı çizgim, yapılabilecek ne varsa şahsım adına yapmaya hazırım." diye konuştu.