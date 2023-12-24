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Trabzon'da çobanlar meralarda mesaiye devam ediyor

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Trabzon'un dik yamaçlarında, koyun sürüleriyle şenlenen meralarda çobanların mesaisi devam ediyor. Kent merkezine 57 kilometre mesafede yer alan Tonya ilçesinde, aralık ayının sonuna yaklaşılmasına ve soğuk havaya rağmen çobanların meralarda mesaisi sürüyor. Çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla ağıllarından çıkardıkları sürüleriyle Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralara yolculuğa başlıyor. Gün batımına kadar meralarda beslenen sürüler, havanın kararmasıyla geri getiriliyor. Ağıllarına dönen koyunlar, kuzularını besleniyor. Meralarda gün boyu otlatılan hayvanlardan süt elde edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Trabzon'un dik yamaçlarında, koyun sürüleriyle şenlenen meralarda çobanların mesaisi devam ediyor.

Kent merkezine 57 kilometre mesafede yer alan Tonya ilçesinde, aralık ayının sonuna yaklaşılmasına ve soğuk havaya rağmen çobanların meralarda mesaisi sürüyor.

Çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla ağıllarından çıkardıkları sürüleriyle Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralara yolculuğa başlıyor.

Gün batımına kadar meralarda beslenen sürüler, havanın kararmasıyla geri getiriliyor. Ağıllarına dönen koyunlar, kuzularını besleniyor.

Meralarda gün boyu otlatılan hayvanlardan süt elde edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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