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Trabzon'da Cinayet: Zanlı ve 3 Yardımcı Gözaltında

Trabzon'da Cinayet: Zanlı ve 3 Yardımcı Gözaltında
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Akçaabat ilçesinde Beytullah Komar'ı tabancayla öldüren A.H., kaçışında yardım eden 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Olayın arka planında husumet bulunuyor.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sahil yolunda Beytullah Komar'ı (27) tabancayla öldürdükten sonra kaçan zanlı A.H. (61) ile saklanmasına yardımcı olan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Karadeniz Sahil Yolu'nun Salacık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçede galericilik yapan Beytullah Komar, park ettiği minibüsten birlikte inen A.H. tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu. Komar, başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli A.H., başka araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Beytullah Komar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Komar'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Cinayet şüphelisinin yakalanması için Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmada A.H.'nin olay yerinden kaçtıktan sonra arak S.S.S. ve O.S. ile buluştuğu ve bir süre M.Ç.'ye ait evde saklandıktan sonra ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli A.H. ekipler tarafından akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. A.H. ile birlikte kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından cinayetle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şüphelilerden S.S.S.'ye ait evde yapılan aramada cinayet zanlısı A.H.'nin olayda kullandığı değerlendirilen tabanca, dolu fişek ve 2 boş kovanın ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan cinayet şüphelisinin Akçaabat Minibüsçüler Kooperatifi Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, Beytullah Komar ile aralarında durak ve dolmuş plakası nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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