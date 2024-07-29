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Trabzon'da çıkan yangında balkonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Trabzon'un Of ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 1. katındaki dairede kombiden kaynaklı yangın çıktı.

Evde bulunan 1'i çocuk 4 kişi, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle balkonda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, 4 kişiyi bulundukları yerden tahliye etti.

Ekiplerce söndürülen yangın ise evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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