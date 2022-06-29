Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. M.C. ve R.Y. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Jandarma Trabzon Güncel Haberler

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