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Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Şahıslar Büro Amirliği, Güven Timi Ekipleri, Havalimanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilememesi" cezası bulunan C.L, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan aranan K.E, "hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma" cezası bulunan B.Ş, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu bulunan R.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" M.S ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan M.M.A yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü ve şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

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