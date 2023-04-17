Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y, haklarında "cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.K, S.G. ve U.G. ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması ve bulundurulması" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan T.A, Y.B, N.T, S.S, S.A, M.Y, G.K, S.A, M.A, İ.E, H.C, M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü ve şüpheliler, cezaevine teslim edildi.