Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliğince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, haklarında arama kaydı bulunan Y.K, S.K, A.Ş, O.A, E.M, F.K, N.A, B.Y, M.K, E.D, S.Ç, B.S, A.B. ve F.Y'yi gözaltına aldı.

Bu kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title