Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı
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Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.
Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliğince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, haklarında arama kaydı bulunan Y.K, S.K, A.Ş, O.A, E.M, F.K, N.A, B.Y, M.K, E.D, S.Ç, B.S, A.B. ve F.Y'yi gözaltına aldı.
Bu kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel