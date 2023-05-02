Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalandı

Trabzon'da, son bir ayda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de bulunduğu 104 kişi yakalandı.

Trabzon'da, son bir ayda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de bulunduğu 104 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 1-30 Nisan tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, 9 hırsızlık, 21 yaralama, 2 fuhuş ve cinsel suçlar, 11 silahla tehdit, 4 dolandırıcılık, 8 hakaret, 8 yağma ve 41 diğer suçlar olmak üzere 104 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55'i cezaevine teslim edildi.