Trabzon'da Cephe Sağlıklaştırma Projesi İhalesi 6 Ekim'de

Trabzon'da, Uzun Sokak ve Taşbaşı mevkiinde hayata geçirilecek "Cephe Sağlıklaştırma Projesi" ihalesinin 6 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, projenin uygulama aşamasına geçtiği belirtildi.

İhalenin 6 Ekim'de gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, projeyle 1730 metrekarelik alanda 137 binanın cephe düzenlemesinin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon merkezinde estetik açıdan bütünlüğü sağlamak, tarihi dokuyu koruyarak daha modern bir şehir kimliği kazandırmak için cephe sağlıklaştırma çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Projenin detaylarına da dikkati çeken Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmalarla hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de şehrimizin turizm potansiyeline katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Trabzon'umuzun marka değerine katkı sunacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak şehrimizi daha düzenli, daha estetik ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturacağız."