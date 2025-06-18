Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı
Trabzon'un Of ilçesinde bir çay yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Bölümlü Mahallesi'nde Faruk Bayoğlu yönetimindeki 61 ACG 939 plakalı çay yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kamyon kasasında bulunan 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel