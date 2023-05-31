Trabzon'da Çatı Yangını

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev ve çatı hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkıp, hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Petekli Mahallesi'nde 3 katlı binanda Nazım B.'ye ait çatı katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, dışarı çıkarken, ihbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürdü. Ev ile çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)