Trabzon'da Çatı Yangını
Güncel Haberler
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev ve çatı hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
TRABZON'un Sürmene ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkıp, hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Petekli Mahallesi'nde 3 katlı binanda Nazım B.'ye ait çatı katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi, dışarı çıkarken, ihbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürdü. Ev ile çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel