SÜRMENE, TRABZON (İHA) - Trabzon'da çamur afetinin izleri silinmeye başladı

Eriyen kar suları sonrası akan çamurun set oluşturduğu su birikintisinin önü açıldı, dere yatağı temizlenmeye başladı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesi Derebaşı mevkiinde 18 Nisan 2022 günü yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamurun set oluşturduğu su birikintisinin önü açılırken, dere yatağının da temizlenmesine başlandı.

Sürmene ilçesi Oylum mahallesi Derebaşı mevkiinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur dere yatağını doldurarak burada bir su birikintisi oluşturdu. Toprak kayması meydana gelen bölgede kullanılmayan bir ilkokul ve 2 katlı lojmanı ile 3 tane ev toprak altında kaldı. Can kaybının yaşanmadığı afet sonrası dere yatağı boyunca riskli görülen evlerde yaşayan 19 tane vatandaş tahliye edildi. Kısmen baraj etkisinin oluştuğu dere yatağında biriken su önü kontrollü şekilde açılarak tahliye edilirken, riskli durumun geçmesinin ardından iş makineleri ile müdahale de başladı. Derenin önündeki çamur, moloz, taş ve kaya parçaları iş makineleri marifeti ile açılırken, yoğun çamur ve toprak tabakasının da kaldırılması işlemine geçildi.

Kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar

Evleri hasar gören vatandaşlar yapılan çalışmaları izlerken, kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini söylediler.

Evinin büyük bir kısmı hasara uğradığını kaydeden Rafet Akyasan afet nedeniyle mağdur olduklarını belirterek "Evimiz hasara uğradı, malzemelerimizin çoğu gitti hiçbir şey kalmadı. Biraz daha geç kalsaydık hayvanlarımız bile gidecekti. Hiçbir şeyimiz kalmadı mağdur olduk. O anda evdeydik hemen çıktık. Yaklaşık yarım saat sonra 1 saat sonra çamur deryası evimize geldi, kendimizi yanda bulunan tepeye attık. Çok şükür hayvanlarımız zarar görmedi. Şu anda burasını boşaltıyorlar yolu açacaklar" dedi.

Eşi Emine Akyasan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Cumhurbaşkanına sesleniyorum mağdur olduk her şeyimiz gitmiş. Şu an yaylaya gidiyoruz dönüşte nerede kalacağız nerede oturacağız. Şu an buraları temizliyorlar bize bir şey yapılacağı söylenmedi. Olay günü evdeydim can havliyle dışarı çıktık canımızı kurtardık. Daha önce böyle bir şey görmedik Allah kimseye gösteremesin. Cumhurbaşkanına sesleniyorum bize yardım edilsin. Şu an evimizi bakmaya geldik ne yapılıyor diye, evimizde eşyalarımız var bir şey almadık. Burayı yıkmaya çalışıyorlar ancak biz nerede duracağız" diye konuştu.