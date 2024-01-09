Trabzon'da cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Fetih Camisi'nin tuvaletinde, 66 yaşındaki İsmet S'nin hareketsiz şekilde durduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İrfanlı Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'nin tuvaletinde, 66 yaşındaki İsmet S'nin hareketsiz şekilde durduğu görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen İsmet S'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.