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Trabzon'da Cami Lojmanı Yolu Üzerine İnşa Edildi

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla lojmanın altından geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

TRABZON'un Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde, arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla cami lojmanı altında kalan tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşım sağlıyor.

Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde cami lojman binası yapımı için çalışma başlatıldı. Ancak mahallede yeterli arazi bulunamayınca lojmanın bir bölümünün, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Beton direkler üzerine 2 katlı lojman, yola inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla lojmanın altında kalan 3 metre yükseklikte, 2 metre 50 santimetre genişliğindeki tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçip, cami önünde kalan keskin virajı dönerek, köylerine ulaşım sağlıyor.

Yaklaşık 350 nüfuslu mahallenin muhtarı Özgür Kurt, lojman altından ilk kez araçlarıyla geçenlerin şaşırdıklarını belirterek, "Coğrafi şartların zorlukları ve Karadeniz insanının tipik inşaat zekasıyla bu yapı yapılmış. Bu yapıyı gören insanların hayretler içinde kaldığını gözlemliyoruz. Buraya özellikle ilk kez gelen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Karadeniz insanının zekasına hayran kaldıklarını görüyoruz" dedi.

'İLGİNÇ BİR YAPI OLMUŞ'

Mahalleli Behzat Kurt da "İlginç bir yapı olmuş. Trabzon'da pek örneğine rastlamadığımız bir durumdu. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bir binanın altından geçerek, bir yerden bir yere ulaşmak her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Karadeniz'in insanının keskin zekasının ve ihtiyaçlarının birleştiği bir yer olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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