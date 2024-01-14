Trabzon'da buzlanma nedeniyle kaza: Yabancı sürücü hafif yaralandı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, yabancı uyruklu bir TIR sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonucu yol kapanırken, trafik akışı çekicilerin yardımıyla sağlandı.
TRABZON'un Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, hafif yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden Özbekistan uyruklu sürücünün kullandığı 30 H 378 TA plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kayarak bariyerlere çarptı. Dorsesi, yolun Trabzon-Rize yönünü kaplayan TIR'ın sürücüsü, hafif yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. 2 çekiciyle TIR ve dorsenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.