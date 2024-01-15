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Trabzon'da buzlanan evin önünde düşen kadına belediye ekipleri yardım etti

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan bir kadın, evinin önünde buzlanarak düşerek ayağını kırdı. Belediye ekipleri, kadına yardım etmek için harekete geçti ve onu hastaneye götürdü.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, buzlanan evinin önünde düşerek ayağını kıran kadına belediye ekipleri yardım etti.

Yeniay Mahallesi'nde yaşayan Naziye Mahmutoğlu (50), hafta sonu etkili olan karın ardından evinin önünde meydana gelen buzlanmayı fark etmeyerek düştü.

Ayağı kırılan Mahmutoğlu, mahalle muhtarı Emanet Saral'ı arayarak yardım istedi.

Mahalle muhtarının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri buzlanma nedeniyle mahalleye ulaşamadı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, arazi aracıyla gittikleri evden Mahmutoğlu'nu aldı.

Mahmutoğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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