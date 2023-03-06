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TRABZON'DA BUZDOLABI YANGINA NEDEN OLDU

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TRABZON'un Sürmene ilçesinde apartman dairesinde, buzdolabının elektrik aksamından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde apartman dairesinde, buzdolabının elektrik aksamından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Yemişli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'inci katındaki evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoğun dumanı saran ev ve bina sakinleri kendileri dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Mutfaktaki buzdolabının kablosunun kısa devre yapması nedeniyle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çağrılan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sürmene İtfaiye Güncel Haberler

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