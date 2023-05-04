Trabzon'da Büyükşehir Belediyesine Ait Midibüs Kazası: 4 Ölü, 37 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi. Kaza sonrası yaralıların aileleri ve yakınları, kan vermek için hastanelere akın etti.