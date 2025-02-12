Trabzon'da 'Boş Sandalye' Tiyatro Oyunu Sergilendi

Trabzon'da "Boş Sandalye" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen tiyatro oyunu, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Cengiz Uysal ve öğrencileri tarafından sahnelenen oyunda, madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekildi.

Oyunu izleyen İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Öyle inanıyorum ki herkes kendinden bir parça bu çocuklarda bulmuş oldu. Bunlardan örnekler alarak yaşamımıza çekidüzen vereceğiz. Bundan sonra bu şekilde çocuk yetiştirmeyeceğiz." dedi.

Tiyatro oyununa vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.