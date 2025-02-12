ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Trabzon'da 'Boş Sandalye' Tiyatro Oyunu Sergilendi

Trabzon'da 'Boş Sandalye' Tiyatro Oyunu Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Boş Sandalye' adlı tiyatro oyunu, Trabzon'da madde bağımlılığının zararlarını anlatmak amacıyla sahnelendi. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, oyunun izleyenler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirtti.

Trabzon'da "Boş Sandalye" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen tiyatro oyunu, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Cengiz Uysal ve öğrencileri tarafından sahnelenen oyunda, madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekildi.

Oyunu izleyen İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Öyle inanıyorum ki herkes kendinden bir parça bu çocuklarda bulmuş oldu. Bunlardan örnekler alarak yaşamımıza çekidüzen vereceğiz. Bundan sonra bu şekilde çocuk yetiştirmeyeceğiz." dedi.

Tiyatro oyununa vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
img

Şimdi de Mourinho'ya salladı
img

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
img

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.