Trabzon'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i kurtarılamadı

Trabzon'da, boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Plajı'na gelen S.Y. (24) ve R.K. (22) serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra gençlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 2 genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden S.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi süreci devam eden R.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.