Trabzon'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i kurtarılamadı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i kurtarılamadı

Trabzon'da, boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da, boğulmak üzereyken denizden çıkarılan 2 gençten 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Plajı'na gelen S.Y. (24) ve R.K. (22) serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra gençlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 2 genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden S.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi süreci devam eden R.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title