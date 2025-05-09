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Trabzon'da Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Çınar Karbuz ve 16 yaşındaki arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren Çınar Karbuz (14) ile arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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