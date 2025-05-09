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Trabzon'da Boğulma Olayı: 14 Yaşındaki Çınar Karbuz Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Boğulma Olayı: 14 Yaşındaki Çınar Karbuz Hayatını Kaybetti
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Akçaabat sahilinde denize giren 14 yaşındaki Çınar Karbuz boğulurken, arkadaşı 16 yaşındaki Tolgahan Bıçak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde denize giren Çınar Karbuz (14) boğuldu, dalgıç ekip tarafından kurtarılan Tolgahan Bıçak (16) ise hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar Karbuz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Tolgahan Bıçak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bıçak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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