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Trabzon'da Boğulma İddiası: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Boğulma İddiası: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize giren 14 ve 16 yaşındaki iki genç boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

1)TRABZON'DA DENİZE GİREN 2 ARKADAŞ, BOĞULDU

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde serinlemek için denize giren Çınar Karbuz (14) ile arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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