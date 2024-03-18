Trabzon'da bir kadın apartman balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir kadın apartmanın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde Elif A (28), 7'nci kattaki apartman dairesinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öldüğü belirlenen Elif A'nın cenazesi Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.